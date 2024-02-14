В Киеве на Троещине легковушка во время комендантского часа протаранила автоцистерну. Фото и видео

В Деснянском районе Киева ночью с 13 на 14 февраля, во время комендантского часа легковушка на скорости протаранила автоцистерну. Событие произошло на улице Милославской.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На Троещине автомобиль въехал в цистерну... Авария произошла на улице Милославской, 12", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, при столкновении на улице из-за тумана была ограничена видимость. Кроме того, авария произошла вечером. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, вблизи села Копылов Киевской области в понедельник, 12 февраля, легковушка на скорости протаранила спецтранспорт работников дорожной службы. В результате ДТП есть пострадавшие, движение транспорта в направлении столицы перекрыто.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Козин Киевской области пьяный водитель Mini Cooper, пытаясь скрыться от полиции, протаранил электроопору, а затем – припаркованные авто. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых двое – несовершеннолетние.

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