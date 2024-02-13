В Киевской области пьяный водитель, убегая от полиции, протаранил электроопору и припаркованные авто: есть пострадавшие. Фото

В поселке Козин Киевской области пьяный водитель Mini Cooper, пытаясь скрыться от полиции, протаранил электроопору, а затем в припаркованные авто. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых двое – несовершеннолетние.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту аварии с потерпевшими возбуждено уголовное производство.

"Авария произошла в поселке Козин. Как предварительно установили правоохранители, 18-летний водитель, управляя Mini Cooper, проигнорировал требование сотрудников полиции относительно остановки, после чего ускорил скорость и, не справившись с управлением, столкнулся с электроопорой, металлическим забором и в дальнейшем с припаркованными автомобилями", – рассказали в полиции.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров 16 лет и один 18 лет. Как установили полицейские, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – 1,34 промилле. Нарушителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Киеве будут судить водителя троллейбуса, травмировавшего пассажирку. Он проехал несколько метров от остановки, зажав в дверях руку 76-летней пассажирки, которая в результате сломала ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Копылов Киевской области в понедельник, 12 февраля, легковушка на скорости протаранила спецтранспорт работников дорожной службы. В результате ДТП есть пострадавшие, движение транспорта в направлении столицы перекрыто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!