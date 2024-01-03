"Схватил, обнял и спустился вниз": полицейский со спасенным в Киеве котом растрогал соцсети. Фото и видео

Пользователей соцсетей умилило фото, сделанное 2 января после российского обстрела Киева. На снимке можно увидеть полицейского, несущего в руках завернутого в полотенце котика, спасенного из дома, на который упали обломки сбитой ракеты.

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Об этом сообщила пресс-служба НПУ со ссылкой на сюжет тележурналистов. В настоящее время четырехлапый находится в безопасности вместе со своими хозяевами.

"Фото полицейского со спасенным котом из поврежденного россиянами дома вчера (2 января) облетело сеть. Журналисты разыскали правоохранителя и его коллег, которые спасали людей из многоэтажки в Соломенском районе столицы", – говорится в сообщении.

Правоохранителями, спасшими животное, оказались Игорь Березанский, Александр Макиевский, Даниил Хасая. По их словам, двое жильцов дома искали своих любимцев и не хотели без них выходить из квартиры.

"Мы (в доме. – Ред.) обнаружили двух человек, которые искали своих животных. Одного мы поймали, а другой начал убегать", – рассказал один из полицейских.

Игорь Березанский, который изображен на популярном фото, добавил, что кот-беглец метнулся на лестницу, залез на окно и уже собирался прыгать вниз.

"Я его схватил, обнял и спустился вниз", – резюмировал полицейский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве бойцы ГСЧС во время ликвидации последствий российской ракетной атаки спасли двух попугаев. Владелица птиц не сдерживала эмоций и со слезами обнимала пожарных.

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