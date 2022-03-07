Власти назвали самые наиболее опасные направления на Киевщине
В Киевской области в понедельник, 7 марта, продолжаются бои с российскими оккупантами. В регионе наиболее опасная ситуация наблюдается на четырех направлениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Областной госадминистрации Киевщины. Во всех районах идет борьба с диверсионными группами.
Так, по состоянию на понедельник наиболее опасными направлениями остаются:
Житомирская трасса;
Буча-Ирпень-Гостомель;
Макаров;
север Вышгородского района.
"Продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района. Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", – рассказали в ОГА.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.
В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.
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