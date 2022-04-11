В Ворзеле оккупанты разграбили дома местных жителей, а то, что не украли – сломали. Фото

В Ворзеле Киевской области российские оккупанты разграбили дома местных жителей. То, что солдаты РФ не смогли украсть, они сломали или повредили.

Об этом сообщили в социальных сетях. Враг оставил после себя кучи мусора

"Дом возле Ворзеля. Видно, что дикари из России грабили и просто завидовали украинцам, что мы так живем", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что оккупанты рылись в личных вещах жителей населенного пункта в надежде найти что-то ценное. При этом солдаты РФ повредили и разрисовали автотранспорт, который не смогли угнать.

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Напомним, в подвале одной из школ освобожденной Бучи Киевской области обнаружили место, где ночевали российские оккупанты. Враг оставил после себя кучи мусора и фекалий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области российские оккупанты оставили после себя в квартире местных жителей кучи мусора. При этом солдаты страны-агрессора ели из казанка для собак и пили ворованный алкоголь.