В Буче оккупанты оставили после себя в школе кучи мусора и фекалий. Видео

В подвале одной школ освобожденной Бучи Киевской области обнаружили место, где ночевали российские оккупанты. Враг оставил после себя кучи мусора и фекалий

Об этом сообщили в социальных сетях. Солдаты войск страны-агрессора справляли нужду буквально в нескольких метрах от того места, где спали и употребляли пищу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как жили орки в оккупированной Буче. Подвал школы, а которому спали оккупанты. И не только спали", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что оккупанты принесли в подвал школы матрасы, на которых спали. Тут же остались упаковки от сухпайков, а в нескольких метрах они в том же помещении справляли нужду.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

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