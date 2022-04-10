Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина" записал мощное обращение из заблокированного Мариуполя. Он призвал помочь защитникам города, который стал мучеником и одновременно – символом несокрушимости.

"Калина" рассказал, как бесстрашным украинским защитникам удается держаться, несмотря ни на что. Его обращение появилось в сети.

"Сейчас много говорят об обороне Мариуполя. О том, что мы сражаемся с превосходящими силами противника. Что мы сдерживаем огромную орду. Что мы не пускаем россиян дальше и тем самым задерживаем всю российскую армию. Все радуются, потому что орда не идет дальше. Но вы задумывались о том, как здесь находиться? Как сражаться в таких условиях? Что чувствуют защитники Мариуполя? - начал свое обращение Паламарь.

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Он рассказал о том, как защитники Мариуполя теряют своих побратимов. Как раненый воин подрывает себя гранатой, чтобы не попасть в плен – и последними его словами становится крик "Слава Украине!". Как в горне войны из молодых парней рождаются настоящие командиры, которые думают о своем личном составе - и всегда забывают о себе.

"Это когда тебе пишут СМСку "Как у тебя дела, друг?" - а ты 5 минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал 7 лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном и делает это лучше и эффективнее полкана, который всю свою жизнь получал зарплату от государства. Он просит за одного, второго, третьего солдата, но забывает о себе, подавая списки на награду. Это когда "азовцы" уничтожают роту элитного спецназа. Это когда побратим, имея тяжелое ранение, сбегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем крае. Когда 19-летний парень скромно рассказывает, как лично уничтожил 20 единиц вражеской техники", - перечисляет "Калина"

Замкомандира "Азова" рассказал о том, что в блокадном Мариуполе люди умирают от голода и беспощадных артиллерийских и бомбовых ударов российских оккупантов, сгорают заживо после обстрелов из российского "Солнцепека"

Особый героизм проявляют украинские медики. Хрупкие девушки под обстрелами вытаскивают раненых воинов, а хирурги в нечеловеческих условиях проводят сверхсложные операции, в частности, ампутации.

Паламарь отметил, что несмотря на многочисленные заявления украинских политиков о том, как они поддерживают защитников "Азова" и находятся с ними на постоянной связи, на звонки украинских воинов никто не отвечает уже две недели.

"Калина" назвал Мариуполь городом-мучеником и городом-борцом. Он согласен, что о трагедии и героизме Мариуполя нужно помнить. Но битва за Мариуполь еще не закончилась, она продолжается здесь и сейчас.

"Ты читаешь о себе со скорбью - а ты еще есть. Ты еще живешь и борешься. Ты еще живешь надеждой, что к тебе должны прийти. Особенно те люди, которые верны присяге, которые знают, что Россию можно победить. И ты воюешь ради тех побратимов, которые уже отдали свои жизни в борьбе за Украину. И мы, защитники Мариуполя, хотим пожелать народу Украины держаться. Держиться в беде. Не забывать о борьбе. Бороться и побеждать. Мы снова напоминаем: Мариуполь - это Украина. Пока мы здесь есть, Мариуполь продолжает быть украинским", – отметил "Калина".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что враг сосредоточил усилия на штурме Мариуполя. При этом рашисты не дают возможности эвакуировать людей даже из ближайших к Мариуполю населенных пунктов.

Вместо этого оккупанты продолжают насильно вывозить мариупольцев на российскую территорию. По данным городского головы Вадима Бойченко, из Мариуполя в Россию уже вывезли 31 тысячу жителей.