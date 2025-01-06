В вагоне метро мужчина оставил коляску с малышом и ушел: в полиции Киева отреагировали на информацию соцсетей

В Киеве в понедельник, 6 января, в соцсетях сообщили, что якобы в вагоне метро мужчина покинул детскую коляску с малышом, а сам ушел. Правоохранители проверили эту информацию и опровергли ее.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Украинцев призывали доверять только официальным источникам информации.

"Сегодня в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в вагоне метро мужчина оставил детскую коляску с малышом, а сам ушел. Также в сообщении говорится, что на место происшествия вызвали сотрудников полиции", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители подчеркнули, что сообщений об оставленных или потерянных в метрополитене детей к ним не поступало, а соответствующих обращений – не регистрировалось. Содержание распространенного сообщения похоже на рекламу, призванную увеличить количество подписчиков отдельных ТГ-каналов.

"Работники полиции обращаются к администраторам телеграмм-каналов с просьбой не распространять недостоверную информацию", – призвали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 5 января, в столице произошло чрезвычайное происшествие. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение матери, которая покинула своего годовалого ребенка в запертой квартире.

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