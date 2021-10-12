В центре Киева вспыхнул пожар, валит черный дым. Фото и видео

В Киеве во вторник, 12 октября, произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Костельной, 2В. Огонь возник на крыше здания.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы. Информации о пострадавших пока не поступало (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пожар произошел на крыше жилого пятиэтажного дома на улице Костельная, 5. Предварительно возгорание возникло на территории около 200 квадратных метров. Для тушения задействовано 10 единиц специальной техники, а также 39 человек личного состава. Кроме того, проводилась эвакуация жителей дома", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Движение на улице было перекрыто.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева в пятницу, 8 октября, произошел масштабный пожар в заброшенном здании. Оно расположено на улице Дмитриевской, 23.