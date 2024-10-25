В центре Киева в парке прохожий обнаружил обломки российского 'Шахеда'. Подробности и фото

В центре Киева неподалеку от Арки Свободы украинского народа мужчина нашел обломки беспилотника. Ими оказались части российского "Шахеда", сбитого силами ПВО столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". Находку изъяли правоохранители.

"При обеспечении правопорядка на смотровой площадке возле Арки Свободы украинского народа к муниципалам обратился мужчина, в руках которого был обломок от дрона-камикадзе. Он сообщил, что нашел на территории парка "Центральный" обломки российского БпЛА, судя по всему – остатки "Шахеда", который ночью атаковал столицу", – рассказали в пресс-службе.

После обследования места падения обломков, правоохранители пришли к выводу, что найденные остатки вражеского беспилотника уже не представляют угрозы. Детали сбитого "Шахеда" изъяли полицейские Подольского района для фиксации еще одного военного преступления страны-террориста РФ.

"Шахед-136" (Shahed, или "Герань-2" в российской армии) – иранский дрон-камикадзе, активно используемый страной-террористом РФ для атак по объектам на территории Украины.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области местный житель во время сбора грибов обнаружил взрывоопасный предмет. Саперы установили, что им оказалась кассетная авиабомба SD-1.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области в поле обнаружили боевую часть вражеского БПЛА Shahed. Чтобы удалить опасный объект, на место вызвали саперов.

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