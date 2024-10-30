Что известно о Мисс International Ukraine 2024 Софии Згобе: контракт с Netflix, модные показы и дорогие подарки

Модель София Згоба стала обладательницей титула Мисс International Ukraine 2024 и будет представлять Украину на международной арене. Девушка родом из Львовской области, но в этом году поступила на обучение во французский университет – Высшую школу искусств и техники моды (ESMOD).

Видео дня

София Згоба активно занимается самосовершенствованием и с детства участвует в разных масштабных проектах. Именно благодаря победе в школьные времена в "Мисс гимназия 2017" она решила участвовать в более глобальных событиях. OBOZ.UA собрал информацию об участии модели в конкурсе красоты и о том, что известно о девушке.

Вместе с увеличением аудитории поклонников на Софию Згобу летом обратил внимание стриминговый сервис Netflix с предложением принять участие в кинопроекте. Девушка должна была сняться в кино о моделях из разных стран мира, а показ фильма запланирован на этот год.

София Згоба считает, что частично к ее успеху причастны аффирмации. В эфире телеканала М1 она рассказала, что это ей добавляет уверенность в себе.

"Я верю в такие вещи, когда ты воспроизводишь это себе в голове и представляешь момент, как это будет происходить. На самом деле я была уверена в своих силах. Я знаю, чем я наполнена, я знаю, что у меня есть внутри, я знаю, чем я владею. Поэтому в этом случае я знала и чувствовала", – рассказала девушка о влиянии афирмаций на победу в украинском конкурсе красоты.

На международную версию Мисс International 2024 она настроена решительно: планирует подружиться со многими участницами, "показать Украину во всех красотах" и победить.

"Нужно вовремя сглаживать углы и знать миссию, с которой ты пришла. В первую очередь, что такое конкурс Мисс International? Это еще одна платформа, на которой я могу озвучивать происходящие в нашей стране. И это самое главное", – отметила модель. – Некоторые девушки мне уже написали, потому что не знают, что я забрала корону из Украины. И они меня уж очень ждут. Мы подписались друг на друга в Instagram. Уже ждем встречи; больше всего, наверное, с девушкой из Польши".

Известно, что Мисс International 2024 состоится 12 ноября в Японии. Как говорит София Згоба, в этой стране восходящего солнца она никогда не была, но частично знакома с ее культурой, ведь путешествовала в Южную Корею.

"Я была в Корее. Поэтому, в принципе, эту культуру понимаю, она мне очень близка. Я люблю их еду и, конечно, очень заинтересована, очень хочу поехать", – призналась она.

Модель также рассказала, что знает четыре языка, а пятый сейчас изучает, и может себя называть полиглотом. Учится она в Высшей школе искусств и техники моды (ESMOD) во Франции, чтобы получить образование дизайнера. Одновременно она студентка Королевского колледжа Лондона, Великобритания.

На своей странице в Instagram София Згоба транслирует личную жизнь, показывает путешествия в разные страны мира и кадры с фотосессий. Часто на фотографиях можно заметить дорогие аксессуары, такие как часы Cartier, украшения Van Cleef & Arpels, трендовые сумочки Hermès и т.д.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о младшем сыне супругов Бекхэмов – Крузе – и его новой девушке, которая не по душе матери. Об их отношениях ходили слухи еще с начала лета 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!