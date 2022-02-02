В центре Киева произошла стрельба: есть пострадавший. Видео

В Киеве в среду, 2 февраля, недалеко от здания Службы безопасности Украины произошла стрельба. В результате происшествия был ранен мужчина.

Об этом сообщил Telegram-канал Kievmap. Инцидент произошел на улице Владимирской, 23 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Стрельба с автомата в центре Киева. Только что возле обменника криптовалюты ранили мужчину – ветерана АТО Алексея Середюка", – говорится в сообщении.

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Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, в Шевченковское районное отделение полиции было доставлено 10 человек.

"На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. В результате инцидента пострадал один человек – ему оказывается необходимая медицинская помощь", – уточнили в полиции.

Напомним, в Киеве во вторник, 25 января, возле здания Службы безопасности Украины произошел конфликт между двумя компаниями. В какой-то момент один из участников разборок выстрелил из автомата.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между сотрудниками охранной фирмы и неизвестными лицами в банке. Затем на улице охранник выстрелил в воздух.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Карпатах на Буковеле туристы открыли стрельбу. А другим отдыхающим, которые вызвали полицию, угрожали расправой.