Стреляли из автомата: в Киеве возле здания СБУ неизвестные устроили вооруженные разборки. Видео

В Киеве во вторник, 25 января, возле здания Службы безопасности Украины произошел конфликт между двумя компаниями. В какой-то момент один из участников разборок выстрелил из автомата.

Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Facebook разместил Антон Колумбет. Инцидент случился на улице Владимирской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, на опубликованной записи можно увидеть, что между двумя группами неизвестных произошла словесная перепалка. Один из участников конфликта держал в руках автомат.

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Мужчины требовали от вооруженного человека назваться. Тот в свою очередь заявил, что "Служба безопасности работает" и поднял в верх дуло автомата, при этом его напарник держал руку на поясе, где возможно прикреплен пистолет.

В какой-то момент автоматчик сделал один выстрел в воздух с требованием отойти – судя по видео, пуля попала в здание. Чем закончился конфликт, не сообщалось.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что правоохранители устанавливают детали происшествия.

На видео присутствует ненормативная лексика!

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