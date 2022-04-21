В сети показали место ожесточенных боев во время обороны Киева. Видео

Во время обороны Киевской области пригород поселка Иванков стал местом ожесточенных боев. Отсюда оккупанты постоянно обстреливали Вооруженные силы Украины, пытаясь прорваться к Киеву.

Об этом сообщили в социальных сетях. Несмотря на все попытки врага, украинские силы обороны отбили его атаки и защитили столицу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В пригороде Иванкова во время боев с оккупантами "горячим" местом стала кольцевая дорога. Рядом находится монумент "Яйцо жизни", установленный после аварии на ЧАЭС. Город находится всего в 25 км от Чернобыльской зоны отчуждения. Именно оттуда россияне атаковали ВСУ. Оккупантов вытеснили, а "Яйцо жизни" как символ воскресения и возрождения осталось невредимым", – говорится в сообщении.

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Напомним, возле села Михайловка-Рубежовка Киевской области российские оккупанты обстреливали автомобили мирных жителей, которые пытались выехать в безопасное место. Кроме того, солдаты страны-агрессора разграбили мини-маркет на местной АЗС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территориях Киевской области, полностью освобожденной от российских солдат, ведутся работы по разминированию. Специалисты утверждают, что крупнейшие населенные пункты станут безопасны уже к концу апреля.