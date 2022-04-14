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Как происходит разминирование Киевщины: процесс показали на видео

Екатерина Белоброва
Война в Украине 2022
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Как происходит разминирование Киевщины: процесс показали на видео

На территориях Киевской области, полностью освобожденной от российских солдат, ведутся работы по разминированию. Специалисты утверждают, что крупнейшие населенные пункты станут безопасны уже к концу апреля.

При этом спасатели подчеркивают, что местным жителям не стоит самостоятельно возвращаться в родные дома, но ждать особого распоряжения органов местного самоуправления. Об этом говорится в сообщениях на странице Сухопутных войск Украины и ГУ ГСЧС в Facebook. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что наиболее опасными локациями остаются те, где проходили интенсивные бои с оккупантами. Нередки случаи, когда подлые рашисты минируют даже тела погибших.

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Что делать, если нашел подозрительный предмет:

  • не прикасаться к нему;

  • сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102);

  • предупредить прохожих о возможной опасности;

  • отойти от предмета подальше;

  • дождаться приезда специалистов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: