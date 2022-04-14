Как происходит разминирование Киевщины: процесс показали на видео
На территориях Киевской области, полностью освобожденной от российских солдат, ведутся работы по разминированию. Специалисты утверждают, что крупнейшие населенные пункты станут безопасны уже к концу апреля.
При этом спасатели подчеркивают, что местным жителям не стоит самостоятельно возвращаться в родные дома, но ждать особого распоряжения органов местного самоуправления. Об этом говорится в сообщениях на странице Сухопутных войск Украины и ГУ ГСЧС в Facebook. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Напомним, что наиболее опасными локациями остаются те, где проходили интенсивные бои с оккупантами. Нередки случаи, когда подлые рашисты минируют даже тела погибших.
Что делать, если нашел подозрительный предмет:
не прикасаться к нему;
сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102);
предупредить прохожих о возможной опасности;
отойти от предмета подальше;
дождаться приезда специалистов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
советник министра внутренних дел Антон Геращенко указал, что разминирование остается одним из трех приоритетов действий на украинских территориях, сразу после освобождения от рашистов;
заложенная в гражданский автомобиль мина стала причиной гибели местного жителя под Киевом;
оккупанты настолько бесчеловечны и трусливы, что начиняют взрывчаткой даже детские игрушки в занятых ими домах перед отступлением.