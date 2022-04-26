В сети показали, как выглядит село Обуховичи после месяца российской оккупации. Фото
Село Обуховичи Киевской области серьезно пострадало во время полномасштабной российской агрессии. Населенный пункт около месяца был оккупирован врагом.
Об этом сообщили в социальных сетях. Все факты преступлений войск страны-агрессора документируют правоохранители.
"Обуховичи, Киевская область. Село было в оккупации около месяца", – говорится в сообщении.
На опубликованных фото можно увидеть, что оккупанты разграбили населенный пункт, а дорогостоящую технику, которую не смогли украсть, разбили.
Напомним, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.
Ранее сообщалось, что специалисты завершили первый этап разминирования Ирпеня Киевской области. Всего было обнаружено более 3 тысяч взрывоопасных предметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Иванкова Киевской области был разрушен мост. Его уничтожили во время попытки российских войск оккупировать регион.