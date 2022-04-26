В сети показали, как выглядит разрушенный мост вблизи Иванкова на Киевщине. Видео

Вблизи Иванкова Киевской области был разрушен мост. Его уничтожили во время попытки российских войск оккупировать регион.

Об этом сообщило издание Украинская правда. Водители вынуждены объезжать путепровод по временной переправе (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Разрушенный мост недалеко от Иванкова на Киевщине", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что большая часть моста была полностью разрушена и, скорее всего, он не подлежит восстановлению. Сам Иванков был около месяца оккупирован российскими войсками, которые в последствии сбежали от ВСУ.

Видео дня

Напомним, как сообщили в Киевской областной военной администрации, что в регионе продолжается сооружение временных переправ и восстановление поврежденных мостов.

"В настоящий момент уже одиннадцать мостов и переправ восстановлены, на 16 – ведутся работы, на двух мы сделали соответствующие обходные маршруты, на двух продолжаются работы, и семь мы сейчас разминируем и готовим к восстановлению", – резюмировал Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области уже функционируют 11 временных переправ. А также продолжается ремонт поврежденных мостов.