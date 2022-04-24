В сети показали, как выглядит село Мощун на Киевщине после прихода "русского мира". Фото

Село Мощун Киевской области серьезно пострадало во время обстрелов со стороны российских оккупантов. В населенном пункте почти не осталось целых зданий.

Об этом сообщили в социальных сетях. Представители так называемого "русского мира" во время одной из атак разрушили местную церковь.

"Русский мир", село Мощун", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что большинство разрушенных оккупантами домов просто не подлежат восстановлению. В селе можно найти огромные воронки, которые образовались в результате обстрелов тяжелыми орудиями оккупантов.

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Напомним, в подвале одной школ освобожденной Бучи Киевской области обнаружили место, где ночевали российские оккупанты. Враг оставил после себя кучи мусора и фекалий.

Российские военные во время оккупации Гостомеля Киевской области жили в помещении одной из стоматологических клиник. Оккупанты уничтожили все оборудование, а также устроили туалет в комнатах, где ночевали.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты, убегая с территории Киевской области, оставили после себя кучи мусора. Упаковки от еды и просто бытовые отходы военные страны-агрессора складировали в тех же помещениях, где и жили.