В сети показали, как выглядят поселки Киевщины, в которых побывали оккупанты. Фото

Российские оккупанты, убегая с территории Киевской области, оставили после себя кучи мусора. Упаковки от еды и просто бытовые отходы военные страны-агрессора складировали в тех же помещениях, где и жили.

Соответствующие фотографии опубликовало "Суспільне.Новини". Кроме того, враг разграбил дома мирных жителей.

"Киевская область. Так выглядят населенные пункты после того, как там побывали рашисты", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть захламленные помещения, та также взломанные двери в квартиры жителей Киевщины, которые оккупанты обворовывали.

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Напомним, в подвале одной школ освобожденной Бучи Киевской области обнаружили место, где ночевали российские оккупанты. Враг оставил после себя кучи мусора и фекалий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные во время оккупации Гостомеля Киевской области жили в помещении одной из стоматологических клиник. Оккупанты уничтожили все оборудование, а также устроили туалет в комнатах, где ночевали.