В полиции рассказали, сколько любителей форсажа оштрафовали на улицах Киева с начала года. Видео

В Киеве с начала года патрульные почти 1 тысячу раз привлекли к ответственности водителей за "форсаж" на дорогах столицы. Одним из вариантов решения этой проблемы может стать установление отдельной ответственности за систематические нарушения ПДД – штрафные баллы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Нарушителей не отпугивают штрафы.

"Из рубрики "Форсаж во время войны" или подснежники… Только в Киеве за этот год почти 1000 раз мы привлекали к ответственности таких "вжуньчиков". Нарушение скоростного режима, переоборудованная выхлопная система, проезд на запретный сигнал светофора, нарушение правил разметки, движение полосой для маршрутных транспортных средств, создание аварийной обстановки. Работа не останавливается, и тех, кто пересмотрел "Форсаж" и считает себя уличным "хулиганом", ожидает ответственность", – подчеркнул Билошицкий.

Полицейский добавил, что правоохранители надеются на возвращение властями к рассмотрению вопроса об установлении отдельной ответственности за систематические нарушения ПДД на законодательном уровне. Речь идет о так называемых штрафных баллах.

"Чтобы имеющие по 10-15-20 постановлений в дальнейшем доказывали свою способность к управлению ТС рядом с воспитанными и сознательными водителями", – уточнил Билошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области во время комендантского часа правоохранители остановили легковушку, водитель которой находился за рулем в состоянии опьянения. Нарушителю выписали штрафов более чем на 90 тысяч гривен.

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