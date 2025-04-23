В Подольском районе Киева прогремел взрыв в авто: полиция устанавливает обстоятельства

В среду, 23 апреля, в столице произошло чрезвычайное событие. В историческом центре Киева, в Подольском районе, в автомобиле раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал.

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В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства этого случая. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.

"Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации. Детали со временем", – говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в престижном районе российской столицы "Москва-Сити" раздалась серия взрывов, после чего начался масштабный пожар. Над комплексом поднялся густой дым, на место инцидента оперативно прибыли пожарные и медики.

Напомним, что в поезде №115 "Сумы – Киев" в пятницу, 18 апреля, произошел пожар.

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