В Печерском районе Киева произошло тройное ДТП: есть пострадавшие. Фото и видео

В Печерском районе Киева во вторник, 6 июня, на бульваре Леси Украинки произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП, предварительно, травмы получили четыре человека.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На бульваре Леси Украинки около 16:00 произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, травмы получили четыре человека – все находятся в сознании. Погибших нет. На месте происшествия работают правоохранители", – уточнили в полиции.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия ДТП.

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 мая, произошла авария с участием автомобиля Opel Vectra. В результате ДТП у легковушки вырвало двигатель, а водителя из изуродованной машины деблокировали спасатели. В селе Подгорцы Киевской области в одном из водоемов обнаружили перевернутое авто. Спасатели достали из машины тело водителя и его собаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в пятницу, 2 июня, Renault, пытаясь проскочить через перекресток, протаранил сразу две легковушки, ехавшие на зеленый свет светофора. Авария произошла на Дарницкой площади.

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