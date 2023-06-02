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В Киеве водитель Renault, пытаясь проскочить перекресток, протаранил два автомобиля. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
1 минута
5,1 т.
На Дарницкой площади произошла тройная авария

В Днепровском районе Киева в пятницу, 2 июня, Renault, пытаясь проскочить через перекресток, протаранил сразу две легковушки, ехавшие на зеленый свет светофора. Авария произошла на Дарницкой площади.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Завершение маневры. В Киеве водитель Renault захотел проскочить Дарницкую площадь на красный свет и протаранил две легковушки: Daewoo и Toyota", – говорится в сообщении.

В Киеве водитель Renault, пытаясь проскочить перекресток, протаранил два автомобиля. Видео

На опубликованном видео можно увидеть, как стоящие на перекрестке машины начали двигаться на разрешающий сигнал светофора. Буквально через секунду сразу два автомобиля протаранил Renault, пытавшийся "проскочить" перед потоком транспорта. В результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка. Информация о погибших пока не поступала.

В Киеве водитель Renault, пытаясь проскочить перекресток, протаранил два автомобиля. Видео

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 мая, произошла авария с участием автомобиля Opel Vectra. В результате ДТП у легковушки вырвало двигатель, а водителя из истерзанной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Подгорцы Киевской области в одном из водоемов обнаружили опрокинутое авто. Спасатели достали из машины тело водителя и его кобеля.

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