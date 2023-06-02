В Киеве водитель Renault, пытаясь проскочить перекресток, протаранил два автомобиля. Видео

В Днепровском районе Киева в пятницу, 2 июня, Renault, пытаясь проскочить через перекресток, протаранил сразу две легковушки, ехавшие на зеленый свет светофора. Авария произошла на Дарницкой площади.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Завершение маневры. В Киеве водитель Renault захотел проскочить Дарницкую площадь на красный свет и протаранил две легковушки: Daewoo и Toyota", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как стоящие на перекрестке машины начали двигаться на разрешающий сигнал светофора. Буквально через секунду сразу два автомобиля протаранил Renault, пытавшийся "проскочить" перед потоком транспорта. В результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка. Информация о погибших пока не поступала.

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 мая, произошла авария с участием автомобиля Opel Vectra. В результате ДТП у легковушки вырвало двигатель, а водителя из истерзанной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Подгорцы Киевской области в одном из водоемов обнаружили опрокинутое авто. Спасатели достали из машины тело водителя и его кобеля.

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