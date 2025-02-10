В одном из районов Киевщины обнаружили обломки российского БПЛА 'Гербера'. Подробности и фото

В одном из районов Киевской области местные жители обнаружили обломки вражеского БпЛА "Гербера". Чтобы ихъять их на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Жители Киевщины заметили обломки и, заподозрив, что это фрагменты беспилотного летательного аппарата, сообщили соответствующие службы. Саперы оперативно прибыли на место и изъяли безопасные остатки вражеского БПЛА "Гербера". К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

"Гербера" – российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2"

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области лесник при обходе территории обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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