В одной из гимназий Киева отравились около 170 детей: появились подробности ЧП

В одной из гимназий Киева на прошлой неделе почти 170 ученикам стало плохо после посещения учебного заведения. Позднее у одной девочки диагностировали один из типов кишечной инфекции.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Признаки заболевания были зафиксированы среди детей, которые учатся во 2-м – 5-м классах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Дети почувствовали недомогание уже когда возвращались домой после уроков. На следующий день у одной из учениц диагностировали норовирус."Остальные дети анализ пока не сдавали, но отмечается, что за ними заражались и некоторые родители. Сейчас школьников с такими же симптомами менее 170", – говорится в сообщении.

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В Госпродпотребслужбы были направлены образцы воды, продуктов питания и готовой пищи – о результатах исследований пока не сообщалось.

В учебном заведении сам факт инцидента не комментируют, но по словам мамы одной из пострадавших учениц, ее ребенок "был белый, как простыня".

Отметим, вирус Норфолк (норовирус), передается при прямом контакте с больным и гораздо реже через заражённую еду либо воду.

Это, как правило, самоизлечивающаяся болезнь, основные симптомы которой проходят через 1-3 дня. Её характерные признаками являются тошнота, рвота, диарея, а также боли в области живота, в некоторых случаях – потеря вкусовой чувствительности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ивано-Франковской области с отравлением после свадьбы в больницу попали 11 человек. Среди них трое детей.