В небе над Киевом взорвался неизвестный летающий объект: что это могло быть. Видео

Поздним вечером в среду, 12 марта, в Киеве слышали взрыв, который прозвучал при отсутствии воздушной тревоги. В этот момент в небе над столицей был замечен неизвестный объект – вероятно, космическое тело.

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В сети публиковали кадры его пролета. Вскоре авторы проекта о космосе Alpha Centauri подтвердили, что это был метеорит.

В сети писали, что пролет метеорита также видели в Сумской области.

Добавим, что воздушную тревогу в Киеве позже объявили из-за атаки ударных БПЛА врага. "Шахед" фиксировали над городом, информировали в ВС ВСУ. На Сумщине тоже фиксировали скоростные вражеские цели.

Напомним, что 19 апреля 2023 года в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. Впоследствии в КГВА сообщили, что, по предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA.

В Воздушных силах ВС Украины тогда сообщали, что странная вспышка в Киеве вечером 19 апреля была вызвана падением метеорита или спутника.

Позже стало известно, что вспышки, скорее всего, возникли из-за падения метеора массой 200-300 кг и диаметром полметра. Небесное тело разлетелось на мелкие обломки и пыль, которые могут находиться в Житомирской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровщиной и Харьковщиной тоже увидели яркую голубую вспышку. Наблюдать за этим явлением могли жители еще ряда соседних областей. Предварительно, эта вспышка была вызвана падением метеорита или другого космического тела.

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