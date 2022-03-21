В Макарове каждый второй дом уничтожен или поврежден: в полиции рассказали о ситуации в городе. Фото

В Макарове Киевской области из-за обстрелов российских оккупантов каждый второй дом разрушен или поврежден. При этом правоохранители продолжают нести службу в населенном пункте и выполнять свои обязанности.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генерал полиции третьего ранга, начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. По его словам, город подвергается постоянным атакам со стороны врага.

"Мы только что из Макарова. Город под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Разнесенная снарядами крыша и сожженные пламенем окна. Именно так сейчас выглядит Макаровское отделение полиции, варварски разрушенное захватчиком. Людей на улицах нет. Каждый второй дом поврежден или уничтожен", - сообщил Небытов.

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Он добавил, что несмотря на риск и опасность правоохранители Киевщины продолжают работать и помогать гражданам в зонах, где ведутся боевые действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области войска страны-агрессора продолжают обстреливать мирные села и города. В отдельных поселках продолжаются бои с противником.

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