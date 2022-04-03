В КОВА рассказали, как будет действовать комендантский час на Киевщине

В Киевской области комендантский час продлится с 21:00 3 апреля до 06:00 4 апреля. В освобожденных поселках Броварского, Вышгородского и Бучанского районов он будет действовать 06:00 5 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Передвигаться по улицам и бывать в общественных местах в это время запрещено.

"Комендантский час в Киевской области продлится с 21:00 3 апреля до 06:00 4 апреля. Исключение – освобожденные от оккупантов населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, где усиленный комендантский час будет действовать до 06:00 5 апреля", – рассказали в пресс-службе.

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Ограничения необходимы для быстрой зачистки территорий от оставшихся сил оккупантов и разминирования объектов инфраструктуры.

Напомним, по состоянию на 2 апреля вся территория Киевской области была освобождена от российских оккупантов. В частности, Вооруженные Силы Украины выбили захватчиков из Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Республику Беларусь. Ситуация в Киевской области контролируемая, пиротехники приступили к разминированию региона.

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