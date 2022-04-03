Враг отступил, началось разминирование региона: ситуация на Киевщине 3 апреля
На севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Республику Беларусь. Ситуация в Киевской области контролируемая, пиротехники приступили к разминированию региона.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). В некоторых районах области гуманитарная катастрофа.
"На севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Республику Беларусь. Продолжается выведение в Россию (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары. В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. Также завозится гуманитарная помощь", – рассказали в КОВА.
Ситуация в районах области сложилась следующим образом.
В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском и Фастовском районах ситуация контролируется. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов.
Бучанский район. В общинах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Завозится гуманитарная помощь.
В Броварском районе территория полностью контролируется. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду.
Вышгородский район. Ситуация в районе остается напряженной, но контролируемой. В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.
Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 апреля вся территория Киевской области была освобождена от российских оккупантов. В частности, Вооруженные Силы Украины выбили захватчиков из Ирпеня, Бучи, Гостомеля.
Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!