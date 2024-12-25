В киевском метро эскалатор 'зажевал' ногу ребенка: станцию метро 'Лыбидская' временно закрыли

Вечером в среду, 25 декабря, в Киеве на станции метро "Лыбидская" в один из эскалаторов попала обувь ребенка. Нога несовершеннолетней застряла, а станцию временно закрыли на вход – при этом на выход она работала, а поезда совершали остановки по обоим путям.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. В полиции OBOZ.UA сказали, что ногу девочки деблокировали из эскалатора. Ребенок был передан врачам скорой помощи.

Инцидент произошел около 17:30.

"Из-за заступающих за ограничительную линию на ступеньке эскалатора, обувь ребенка попала между неподвижным элементом (балюстрадой) эскалатора, что повлекло зажатие ноги", – рассказали о ситуации в Kyiv Metro Alerts.

На место происшествия вызвали медиков, спасателей и работников станции.

Уже около 18:00 ребенка вместе с бабушкой было передано врачам скорой. Предварительно, внешних повреждений и кровотечения у девочки нет, однако полную диагностику ребенку должны провести в медицинском учреждении.

Сейчас специалисты метрополитена производят замену и настройку некоторых элементов эскалатора. Это крайне необходимо для их безопасной работы.

О возобновлении работы станции "Лыбидская" в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в бюджете Киева заложена определенная сумма на строительство метро на Виноградарь. Сейчас городские власти работают над привлечением альтернативных источников финансирования, однако основными станут кредитные средства.

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