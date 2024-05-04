В Киеве на Троещине приготовление еды на Пасху едва не привело к трагедии. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева приготовление пищи на Пасху чуть не привело к трагедии. В квартире на 8 этаже жилого дома возник пожар на кухне.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

"Приготовление пищи чуть не привело к трагедии! 4 мая в 13:17 спасателям поступило сообщение о пожаре на проспекте Червоной Калины, в Деснянском районе. Возгорание произошло на кухне одной из квартир на 8 этаже 9 этажей. Пожар был ликвидирован в 14:03", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГСЧС, во время тушения огня с верхних этажей спасатели вывели на безопасное расстояние 5 человек. К счастью, никто не пострадал.

На опубликованных пожарными фото, можно увидеть последствия пожара, в частности, огнем охватило духовку, где выпекались паски.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек, из которых 5 – дети.

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