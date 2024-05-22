В Киевской области возле кладбища нашли противотанковую мину. Подробности и фото

В селе Липовка Киевской области во вторник, 21 мая, возле местного кладбища обнаружили противотанковую мину. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место происшествия вызвали саперов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токар. Разминирование региона еще не завершено.

"В селе Липовка (возле кладбища) была обнаружена противотанковая мина ТМ 62мм – 1 единица. Произведена маркировка места обнаружения ВНП. Приняты меры по недопущению посторонних лиц к месту выявления ВОП и организована его охрана. Соблюдайте правила противоминной безопасности! Обнаружив взрывоопасный предмет ни в коем случае не трогайте и сообщите государственную службу чрезвычайных ситуаций или же национальную полицию", – призвал Токар.

ТМ-62 – класс советских противотанковых мин, разработанный как преемник ТМ-57. Мина ТМ-62М является главной базовой моделью семейства ТМ-62, которые различаются между собой материалом и формой корпуса и взрывчато-весовыми характеристиками.

Напомним, на территории Чернобыльской зоны отчуждения, находившейся под российской оккупацией, на мине взорвалась лошадь Пржевальского. К сожалению, краснокнижное животное погибло.

Как сообщал OBOZ.UA, в лесу села Залесье Киевской области была обнаружена граната Ф-1 на растяжке, которую покинули российские кафиры. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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