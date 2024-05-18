Под Киевом нашли гранату Ф-1 на растяжке, которую оставили российские оккупанты. Фото

В лесу села Залесье Киевской области была обнаружена граната Ф-1 на растяжке, которую установили российские оккупанты. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Разминирование региона еще не завершено.

"Пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины ликвидировала очередную ловушку, которую после себя оставили российские оккупанты. В лесу села Залесье Броварского района Киевской области наши специалисты обезвредили гранату Ф-1, установленную на растяжке и закрепленную на дереве. Боеприпас был уничтожен путем контролируемого подрыва на специальной площадке", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС напомнили о том, что нужно быть осторожным, потому что разминирование территории региона еще не завершено – растяжки почти не заметны из-за очень тонкой проволоки. Также граната зеленого цвета легко маскируется среди листьев. Поэтому гражданам рекомендуется избегать отдыха на природе и заботиться о личной безопасности.

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