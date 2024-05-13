В Чернобыльской зоне на российской мине подорвалась лошадь Пржевальского

На территории Чернобыльской зоны отчуждения, находившейся под российской оккупацией, на мине подорвалась лошадь Пржевальского. К сожалению, краснокнижное животное погибло.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Территория региона остается опасной для людей и животных.

"От мины погибла краснокнижная лошадь. Пограничники акустически задокументировали факт минного взрыва в пределах находившейся под оккупацией зоны отчуждения ЧАЭС. Как выяснилось, на мине подорвалась дикая лошадь породы Пржевальского, о чем проинформированы соответствующие организации", – говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что этот вид диких лошадей считается исчезнувшим в природе. Это единственный представитель ряда коневидных в дикой фауне Украины, табуны которых были акклиматизированы в Чернобыльской зоне отчуждения.

"К сожалению, в результате вооруженной агрессии РФ страдает весь мир природы", – констатировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области местный житель во время прогулки в лесу обнаружил две боевые противопехотные гранаты. Чтобы обезвредить взрывоопасные предметы, на место вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!