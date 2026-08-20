На Киевщине в результате ДТП металлический отбойник пробил автомобиль насквозь: пострадали пять человек. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль на высокой скорости протаранил металлический отбойник, который пробил машину насквозь. В результате ДТП пострадали пять человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в четверг, 20 августа, в 8:46 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вблизи села Снежки на автодороге "Киев-Одесса".

"По прибытии спасатели установили, что ДТП произошло с участием одного легкового автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек", – уточнили в ГСЧС.

На опубликованном спасателями фото видно, что легковой автомобиль протаранил отбойник. Сила удара была такой, что металлическая конструкция ограждения пробила автомобиль насквозь – вошла в районе двигателя и вышла со стороны багажника.

Главные истории дня

Напомним, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта – есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь с 17 на 18 августа на бульваре Верховной Рады водитель легковушки устроил масштабное ДТП, протаранив около 10 автомобилей. По словам очевидцев, у виновника аварии были явные признаки опьянения.

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