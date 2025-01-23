Повреждены здания, авто и линия электросети: последствия российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 23 января страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, обломками сбитых объектов были, в частности, повреждены дома.

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью наш регион снова атаковали вражеские БПЛА. В Киевской области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал чиновник.

Он добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, автомобиль, линия электросетей и здание кафе.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 января российские захватчики атаковали Николаев дронами-камикадзе. В результате атаки разрушений получил многоквартирный жилой дом, там вспыхнул пожар, есть последствия и в частном секторе, кроме того, пострадало предприятие и коммунальный транспорт.

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