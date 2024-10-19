В Киевской области тракторист нашел в поле кассетный реактивный снаряд 'Торнадо-С'. Фото и подробности

В Вышгородском районе Киевской области тракторист обнаружил кассетный реактивный снаряд "Торнадо-С". Опасную находку изъяли саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"В Вышгородском районе в одном из населенных пунктов во время проведения сельскохозяйственных работ тракторист заметил опасный предмет на обочине поля. На место происшествия оперативно прибыли саперы, изъявшие остатки кассетного реактивного снаряда калибра 300 мм Торнадо-С, – уточнили в ГСЧС.

9К515 Торнадо-С (индекс С – от Смерч) – российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм, разработанная как легкая и универсальная версия системы "Смерч" (БМ-30, 9К58). Впервые она была представлена в 2007 году как более стратегически и тактически мобильная пусковая установка, хотя и была значительно снижена огневая мощь (6 направляющих вместо 12).

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области местный житель во время сбора грибов обнаружил взрывоопасный предмет. Саперы установили, что им оказалась кассетная авиабомба SD-1.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы изъять "находку" на место вызвали саперов.

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