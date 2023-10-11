В Киевской области произошел масштабный пожар в здании, где выращивали грибы. Фото и подробности

В селе Вороньков Киевской области произошел пожар в хозяйственном здании, где выращивали грибы. Спасатели тушили огонь на территории более 1200 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 11 октября в 10:06 к ним поступило сообщение о возгорании хозяйственного здания в селе Вороньков.

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"По прибытию спасателей установлено, что горит частное хозяйственное здание для выращивания грибов. Пожар локализован в 10:39 и ликвидирован в 11:04 на площади 1250 кв. м. На месте пожара работало 14 человек личного состава и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 10 человек и 2 единицы техники", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Днепровском районе Киева в понедельник, 9 октября, ночью загорелся дебаркадер, пришвартованный к берегу на реке Днепр. Событие произошло недалеко от станции метро "Левобережная".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в воскресенье, 8 октября, произошел пожар в частном доме. Чтобы предотвратить возможный взрыв, спасатели с риском для жизни вынесли газовый баллон из горящего здания.

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