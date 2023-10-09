В Киеве на Днепре горел дебаркадер: спасатели тушили огонь на площади 200 кв. м. Фото

В Днепровском районе Киева в понедельник, 9 октября, ночью загорелся дебаркадер, пришвартованный к берегу на реке Днепр. Событие произошло недалеко от станции метро "Левобережная".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 9 октября в 02:03 в них поступило сообщение о пожаре на реке Днепр, возле ориентировочного адреса – улица Митрополита Шептицкого, 3-В.

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"На месте было установлено, что горел пришвартованный к берегу дебаркадер. Существовала угроза распространения огня на рядом пришвартованное плавсредство. Пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров в 03:23. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Подольском районе столицы на АЗС загорелся автомобиль Skoda. Событие произошло на улице Набережно-Луговой. В Деснянском районе Киева в четверг, 28 сентября, во время движения загорелась легковушка. На место оперативно приехали спасатели, однако машина выгорела дотла.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи пгт Терезино Киевской области в субботу, 7 октября, возник пожар на поле, где росла кукуруза. В результате возгорания дымом затянуло часть трассы Киев-Одесса.

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