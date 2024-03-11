В Киевской области произошел масштабный пожар: известны подробности. Фото и видео

В Обуховском районе Киевской области произошел масштабный пожар вблизи села Великая Бугаевка. Спасатели тушили травяной настил на площади 2,9 га.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Информация о пострадавших не поступала.

По словам спасателей, 10 марта в 12:38 им поступило сообщение о пожаре в селе Великая Бугаевка, за пределами населенного пункта.

"По прибытии спасателей установлено, что горит травяной настил. Пожар был ликвидирован в 21:40 на площади 2,9 га. К тушению огня были привлечены 4 единицы техники и 13 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что только в течение двух выходных дней, 9-10 марта, ликвидировали в области 136 очагов пожаров в экосистемах на общей площади 67 га.

Напомним, 2 марта в Киевской области бойцы ГСЧС с помощью дрона обнаружили пожар и спасли мужчину. В селе Новые Петровцы спасатели заметили, как горит сухая трава, а спасенный спал на пеньке среди огня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в пятницу, 8 марта, на улице Маланюка произошел пожар на территории гаражного кооператива. Дым от возгорания видели не только на левом, но и на правом берегу города.

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