В Киеве и области раздались взрывы: сработало ПВО

В Киеве и Киевской области в понедельник, 1 января, в 15:45 объявили воздушную тревогу. В небе зафиксированы вражеские ударные БПЛА, работают силы ПВО.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации и КГГА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – говорится в сообщении.

Жителей региона призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников украинского неба.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, в столице также работают подразделения ПВО.

Напомним, российские войска к вечеру 1 января атаковали Сумщину "Шахедами". Под вражеским ударом оказался двухэтажный дом в Эсманском обществе: под завалами оказались люди.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогоднюю ночь противовоздушная оборона Украины сбила рекордное количество "Шахедов" – 87 из 90. По части этих вражеских целей отработали бойцы Государственной пограничной службы.

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