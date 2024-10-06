В Киевской области раздались взрывы: сработала ПВО

Страна-агрессор Россия вечером в воскресенье, 6 октября, запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. Взрывы прогремели в Киевской области – в регионе работала противовоздушая оборона.

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Также взрывы слышали жители левого берега Киева. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что ПВО сбивает вражеские "Шахеды", которые следуют на Киев из разных направлений.

"В Киеве работают силы ПВО. Вражеские БПЛА заходят на столицу из разных направлений. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Кличко.

В Киевской ОВА также сообщили о взрывах и призвали жителей региона находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 6 октября в Харькове раздались взрывы. Российские террористы ударили по городу КАБАми.

– В ночь на 6 октября оккупанты атаковали Одессу донами-камикадзе и баллистикой. Попадание пришлось по складским помещениям и грузовым автомобилям, а также по гражданскому сухогрузу.

– Президент Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю оккупанты применили против Украины около 20 ракет разных типов, более 800 управляемых авиабомб и почти 400 ударных беспилотников разных моделей.

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