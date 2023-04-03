В Киевской области произошла авария с участием 10 машин: есть пострадавшие. Фото и видео

Вблизи села Капитановка Киевской области в понедельник, 3 апреля, произошла авария с участием 10 автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевщины. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На 25 км автодороги Киев – Чоп, вблизи села Капитановка, произошло автопроисшествие с участием 6 транспортных средств. Движение транспорта затруднено в направлении города Киев. Патрульные регулируют движение. Также на месте происшествия работают медики и следователи", – сообщили в пресс-службе.

В полиции призвали водителей планировать маршрут своей поездки с учетом ДТП.

Как уточнил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, произошло столкновение автобуса и еще 9 легковушек. Предварительно, в результате столкновения пострадали 3 человека.

Как предварительно установили полицейские Киевщины, около 7:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, ехавшие в средней полосе, остановились для предпочтения. В это время водители левой – тоже притормозили. А водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди", – добавил Небытов.

По его словам, за помощью на месте происшествия уже обратились два человека – водитель авто Mitsubishi и женщина-водитель BMW. Еще до 10 человек получили синяки и ушибы.

Напомним, в Киеве на улице Елены Телиги легковушку во время движения задел отбойник, после чего его отбросило на тротуар, где машина влетела в дерево. Сила удара была такой, что у автомобиля вырвало двигатель, а водитель погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в воскресенье, 2 апреля, произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой одна из машин опрокинулась. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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