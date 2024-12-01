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В Киеве вспыхнул рынок, пожар не связан с атакой РФ, – Кличко
В Оболонском районе Киева утром 1 декабря вспыхнули киоски на рынке. Это произошло во время дроновой атаки РФ на столицу, но с ней не связано.
На месте работали спасательные подразделения. О событии сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.
"Пожар в Оболонском районе не связан с вражеской атакой", – написал он.
По его словам, на территории рынка возникло возгорание нескольких киосков на площади 100 кв.
Информации о пострадавших пока нет. Причины и детали события выясняются.
Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Голосеевском районе Киева в пожаре погибли два человека. Возгорание возникло в одной из квартир на шестом этаже 11-этажного жилого дома.
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