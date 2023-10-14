В Киевской области произошел масштабный пожар на складе. Фото

В селе Большая Дымерка Киевской области в субботу, 14 октября, произошел пожар на складском помещении. Спасатели тушили огонь на площади 450 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 14 октября в 02:01 в них поступило сообщение о пожаре в селе Большая Дымерка на улице Парковой.

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"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что горит складское помещение на площади 450 м. кв. Пожар был локализован в 03:40 и полностью ликвидирован в 04:15. На месте происшествия работало 7 единиц техники и 31 человек личного состава", – рассказали спасатели.

Напомним, в селе Вороньков Киевской области произошел пожар в хозяйственном здании, где выращивали грибы. Спасатели тушили огонь на территории более 1200 квадратных метров. В городе Украинка Киевской области в четверг, 12 октября, произошел пожар в складском помещении с древесиной. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1 тысячу квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Летки Киевской области в результате пожара сгорели дом, хозяйственное здание и автомобиль. К сожалению, от полученных травм погибла владелица дома, а ее муж получил ожоги тела разной степени.

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