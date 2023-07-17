В Киевской области после столкновения с Chevrolet перевернулся Smart: есть пострадавшие. Фото

В Обухове Киевской области столкнулись автомобили Chevrolet и Mercedes Smart. В результате ДТП последняя легковушка перевернулась, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"ДТП с пострадавшими в Обухове. Установлено, что водитель легковушки Chevrolet, пересекая двойную полосу, не предпочел в движении автомобиль Mercedes Smart, который двигался по главной дороге", – рассказали полицейские.

В результате аварии Smart перевернулся на бок и оказался на обочине дороги. Его водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Напомним, в Киеве в среду, 5 июля, на Окружной дороге Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Также в Белоцерковском районе Киевской области в субботу, 1 июля, легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и его пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 14 июля, грузовик DAF, перевозивший хлеб, протаранил бетонный столб. В результате ДТП водителя машины зажало в кабине между сиденьем и приборной панелью.

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