В Киеве грузовик с хлебом протаранил столб: чтобы достать водителя из кабины, вызвали спасателей. Фото

В Киеве в пятницу, 14 июля, грузовик DAF, перевозивший хлеб, протаранил бетонный столб. В результате ДТП водителя машины зажало в кабине между сиденьем и приборной панелью.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

По словам спасателей, сообщение о ДТП на улице Елены Телиги, в результате которого в автомобиле зажало человека, к ним поступило 14 июля в 2:20.

"На месте было установлено, что в результате столкновения автомобиля DAF с опорой баннера, водитель зажал между сиденьем и приборной панелью. С помощью подручных средств, пострадавший был деблокирован из истерзанного грузовика и передан врачам", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве в среду, 5 июля, на Окружной дороге Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Также в Белоцерковском районе Киевской области в субботу, 1 июля, легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и его пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области в четверг, 13 июля, столкнулись автомобили "ГАЗ" и Skoda. В результате ДТП последняя легковушка перевернулась, пострадали три человека.

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