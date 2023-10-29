В Киевской области после аномального ветра более 72 тыс. домов до сих пор без света: последние данные

В Киевской области по состоянию на утро воскресенья, 29 октября, без света было 72 674 дома. Аварии на сетях возникли из-за ухудшения погодных условий в субботу, 28 октября, и падения деревьев на провода из-за сильного ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские региональные электросети. Ремонтные работы пока еще не завершены.

"Мы продолжаем ликвидировать последствия стихии, бурлившей на территории всей Киевщины с ночи 27 октября. За сутки возобновили работу 273 линий 10 кВ и 6 871 трансформаторной подстанции, вернули свет 257 940 семьям. 148 бригад продолжают работать над восстановлением еще 12 2 472 трансформаторных подстанций. Без света пока еще 72 674 дома", – сообщили в пресс-службе.

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В ДТЭК отметили, что ремонтные работы осложнены большим количеством сваленных деревьев и оборванных проводов. Погодные условия стабилизировались, и в планах энергетиков до конца суток заживить все линии 10 кВ, после чего будут работать над точечными заявками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области с утра 28 октября бушевал сильный ветер с порывами до 22 м/с. Через несколько часов шторм успел наделать в столичном регионе немало бед: повалены деревья, а в некоторых местах даже снесло бетонное ограждение. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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