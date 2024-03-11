В Киевской области патрульные во время комендантского часа устроили погоню за пьяным водителем. Видео

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители устроили погоню за автомобилем BMW, который ехал с нарушением ПДД в комендантский час. Как оказалось, у водителя легковушки были признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Белой Церкви. На нарушителя составили сразу два административных протокола.

"На Сквирском шоссе полицейские обратили внимание на водителя автомобиля BMW, который двигался с нарушением ПДД в комендантский час. Ему подали сигнал об остановке. Однако он не выполнил законного требования и продолжал игнорировать звуковой спецсигнал. Вдобавок к этому, гражданин ускорил движение своего транспортного средства", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители все же догнали нарушителя и остановили его. В ходе общения с мужчиной полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское обследование гражданин отказался.

Патрульные составили на правонарушителя административные материалы за вождение в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и невыполнение водителем требования об остановке (штраф 153 гривны или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители остановили легковушку, водитель которой имел признаки опьянения, а в салоне была открыта бутылка с алкоголем. Прибор Драгер обнаружил в крови нарушителя 1,59 промилле.

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