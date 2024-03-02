В Киеве полицейские обнаружили пьяного водителя: алкоголь был прямо в дверце машины. Фото

В Киеве правоохранители остановили легковушку, водитель которой имел признаки опьянения, а в салоне была открытая бутылка с алкоголем. Прибор Драгер обнаружил в крови нарушителя 1,59 промилле.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штраф в размере 17 тысяч гривен.

"Во время патрулирования на проспекте Валерия Лобановского, инспекторы остановили автомобиль Opel. Общаясь с водителем, полицейские заметили в его автомобиле открытую бутылку алкогольного напитка в дверях, а сам мужчина имел признаки опьянения. Так что патрульные предложили гражданину пройти осмотр на состояние опьянения, на что он согласился", – рассказали в пресс-службе.

Прибор Драгер показал результат, что почти в 8 раз превышает установленную норму – 1,59 промилле алкоголя в крови. Водителя отстранили от вождения и составили на него соответствующий протокол по части 1 статьи 130 (штраф 17 тысяч гривен) КУоАП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители устроили погоню за легковушкой, которая двигалась по полосе общественного транспорта, и не остановилась по требованию инспекторов. В дальнейшем нарушитель признался, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!